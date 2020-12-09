المحكمة الأميركية العليا ترفض دعوى الجمهوريين لإبطال فوز جو بايدن في ولاية بنسيلفانيا

رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا، الثلاثاء، دعوى قضائية تقدمت بها حملة الرئيس دونالد ترامب، حول إعادة النظر في قرار الولاية بشأن فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.ورفضت المحكمة النظر في استئناف القضية دون تفسير.كما رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا، في وقت سابق دعوى قضائية جديدة قدمتها حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، تتحدث عن حصول مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية.واعتبرت المحكمة أن "الاتهامات بعدم النزاهة هي اتهامات خطيرة، لكن مجرد القول إن الانتخابات غير نزيهة لا يجعلها كذلك".

وقال ترامب في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لدي دليل قاطع على وجود تزوير بالانتخابات في بنسيلفانيا، لكن بعض الأشخاص لا يريدون الاطلاع عليه".ويرفض ترامب حتى الآن الاعتراف بصحة نتائج الانتخابات، ويواصل الادعاء دون دليل بأن الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق، وأنه الفائز وليس المرشح الديمقراطي جو بايدن. وقال للصحافيين في وقت سابق: "هذه الانتخابات مزوّرة".