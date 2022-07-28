الحشد الشعبي العراقي يعلن عن صد هجوم لداعش شمال شرق ديالى

أعلن الحشد الشعبي العراقي عن صد هجوم لتنظيم "داعش" شمال شرق محافظة ديالى. وقال الحشد في بيان له إن "قوة من الفوج الأول باللواء 62 بالحشد الشعبي تمكنت من صد تعر لفلول داعش الإرهابي شمال شرق محافظة ديالى". وأوضح أن "مجموعة من فلول داعش الإرهابي حاولت التعرض على نقطة امنية في منطقة شروين، قبل أن تتصدى لهم قوة من الفوج الأول باللواء 62 بالحشد الشعبي".