العراق يعفي المواطنين الإيرانيين من رسوم الدخول

أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، إعفاء المواطنين الإيرانيين من رسوم سمات الدخول، فيما أكدت أن الإعفاء بشرط المقابلة بالمثل.

وصوت مجلس الوزراء، اليوم، في جلسته الاعتيادية على مجموعة قرارت منها تخفيض أجور التمويل الصحي، ومشروع مستشفى القوات المسلحة وإعفاء المواطنين الإيرانيين من رسوم السمات شرط المقابلة بالمثل.