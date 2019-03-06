حزب المحافظين البريطاني يفصل 14 نائبا أساؤوا للإسلام

كشفت صحيفة "إندبندنت" أن حزب المحافظين البريطاني الحاكم قرر إبعاد 14 من منتسبيه عن العمل مؤقتا، بسبب نشرهم على مواقع للتواصل الاجتماعي تعليقات عنصرية أو مسيئة للمسلمين.

ونقلت "إندبندنت" عن متحدث باسم الحزب قوله: "رصدنا أن أعضاء في حزب المحافظين، منهم نواب ومستشارون، منخرطون في التعصب الذي لا ينبغي أن يكون له مكان في حزب المحافظين الحديث".

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض التعليقات نشرت على موقع "فيسبوك" وتضمنت دعوات موجهة للنواب المسلمين إلى ترك "مناصب حكومية" يشغلونها ودعوات للحكومة إلى "التخلص من جميع المساجد" في البلاد، كما وصفت تلك التعليقات وزير الداخلية ساجيد جافيد ذي الأصول الباكستانية بأنه "حصان طروادة".

وسبق أن دعا "مجلس مسلمي بريطانيا" الذي يعد أكبر منظمة للمسلمين في بريطانيا، حزب المحافظين أكثر من مرة خلال العام الماضي، إلى فتح تحقيق مستقل في انتشار ظاهرة "الإسلاموفوبيا" بين أعضاء الحزب.