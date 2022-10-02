كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط بغداد

أفاد مراسل في العراق، يوم السبت، بأن ساحة التحرير وسط بغداد تشهد عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية. وذكر مراسلنا أن القوات الأمنية تسعى إلى تفريق المتظاهرين وإبعادهم عن ساحة التحرير لكنهم سرعان ما يعودون للسيطرة عليها. وأضاف أن القوات الأمنية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم بينما يواجهها المتظاهرون برشق الحجارة.