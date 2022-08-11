القبض على خمسة عناصر إرهابية في الجزائر

قبضت وحدات من الجيش الجزائري على خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة بمدن الجزائر. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أنه تم أيضا تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على ست قنابل تقليدية الصنع، وذلك بعد كشفها بمحافظة سكيكدة شمال شرق البلاد.