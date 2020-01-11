مجلس الأمن يتبنى قرارا بشأن المساعدات الإنسانية إلى سوريا

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، قرارا من بلجيكا وألمانيا لتمديد العمل بآلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة ستة أشهر.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب مراسل "سبوتنيك"، يسمح القرار بإدخال هذه المساعدات عبر منفذين حدوديين بدلا من أربعة منافذ.

وأشار المراسل إلى أنه تم إيقاف عملية إدخال المساعدات عبر الحدود الأردنية السورية، والعراقية السورية، لافتا إلى أنه سيتم إدخال المساعدات عبر الحدود التركية السورية فقط من معبري باب السلام وباب الهوى.