تأسيس حركة تمرد في جنوب السودان للإطاحة بالنظام

علن المتحدث العسكري السابق باسم نائب رئيس جنوب السودان تعبان دينق قاي، العميد ديسكون قلواك جوك، يوم الجمعة، تشكيل حركة مسلحة جديدة تحمل اسم "جبهة التحرير الفيدرالية المتحدة".

وقال جوك في البيان: "أعلن اليوم تشكيل جبهة التحرير الفيدرالية المتحدة، التي تهدف إلى شن حرب شاملة ضد نظام جوبا بقيادة سلفاكير، وحزبه الذي لم يقدم أي شيء للمواطنين سوى الموت والتشرد والدمار".