عودة مهاجرين سوريين من لبنان عبر نقطة يابوس الحدودية

عادت دفعة جديدة من السوريين المهاجرين القادمين من لبنان عبر نقطة جديدة يابوس الحدودية حيث تم نقلهم بالحافلات إلى منازلهم فى ريف دمشق الغربي التى غادروها فى أوقات سابقة هربًا من التنظيمات المتطرفة.