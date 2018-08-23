عودة مهاجرين سوريين من لبنان عبر نقطة يابوس الحدودية

عادت دفعة جديدة من السوريين المهاجرين القادمين من لبنان عبر نقطة جديدة يابوس الحدودية حيث تم نقلهم بالحافلات إلى منازلهم فى ريف دمشق الغربي التى غادروها فى أوقات سابقة هربًا من التنظيمات المتطرفة.
GMT 23:37 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسعضو بـ"دفاع البرلمان" يصف "البرادعى" بـ"الخائن" ويتهمه بمحاولة بث الفتنة
GMT 14:58 2018 الجمعة ,17 آب / أغسطستنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة
GMT 08:56 2018 الثلاثاء ,14 آب / أغسطسخادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية كوريا بذكرى يوم التحرير لبلاده
GMT 12:15 2018 السبت ,21 تموز / يوليوالمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تعلن عن وفاة شخصين, وإصابة 34 آخرين في التظاهرات التي شهدتها عدة محافظات عراقية
GMT 09:51 2018 السبت ,21 تموز / يوليوبولندا ترفض دخول أكثر من 25 ألف أوكراني لأراضيها
حصلت النجمة العالمية جنيفر لوبيز على جائزة فانجارد السنوية التي تحمل اسم النجم الراحل مايكل جاكسون تكريمًا لمسيرتها الفنية الممتدة 20 عامًا، في حفل إم.تي.في- MTV VMAs للأغاني المصورة، يوم الاثنين، والذي اقيم في مدينة نيويورك الأميركية وحضره حشد كبير من المشاهير. وخطفت مغنية البوب البالغة من العمر 49 عاما الأنظار لإطلالتها الانيقة والمذهلة حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الفضي اللامع حمل توقيع دار أزياء فرساتشي، يتميز بفتحة جانبية كشفت عن مفاتنها. وأضافت لوبيز إلى إطلالتها زوجا من الصنادل الفضية ذات كعب عال، أضاف مزيد منالسنتيمترات إلى طولها على السجادة الوردية، وحملت في يدها حقيبة كلاتش فضية وارتدت أساورًا من الألماس والفضة على المعصمين. وحضرت جنيفر الحفلة برفقة حبيبها لاعب البيسبول السابق أليكس رودريغز (42 عاماً) الذي بدا متألقاً الى جانبها، وكان رودريغز أنيقا ايضا حيث ارتدى سترة توكسيدو باللون الخمري
أرسل تعليقك