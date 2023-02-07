إسرائيل تقتل 5 فلسطينيين في أريحا بالضفة الغربية

أعلن مسؤول فلسطيني الاثنين، أن القوات الإسرائيلية قتلت 5 فلسطينيين في أريحا بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل القول إن الفلسطينيين قُتلوا عقب "اقتحام" القوات الإسرائيلية لمخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وفي وقت سابق الاثنين أفاد الجيش الإسرائيلي بإجراء نشاط أمني في مخيم عقبة جبر أسفر عن قتله لعدد من الفلسطينيين قال إنهم أطلقوا النار على القوات الإسرائيلية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على تويتر أن الهدف من النشاط العسكري كان اعتقال عناصر تابعة لحماس اتهمها بتنفيذ عملية إطلاق نار على مطعم إسرائيلي أواخر الشهر الماضي.