الوضع الجديد لمحمد بن سلمان يمنحه الحصانة في قضية خاشقجي

طلب مايكل كيلوغ، محامي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من المحكمة الأمريكية إسقاط التهم الموجهة إليه في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، نظرا لمنصبه الجديد. وقال المحامي في بلاغ قدمه للمحكمة الفدرالية لمقاطعة كولومبيا في واشنطن، إن تعيين الأمير محمد بن سلمان في منصب رئيس الوزراء "لا يترك أدنى شك في أن ولي العهد يتمتع بالحصانة بناء على منصبه".

وأضاف كيلوغ أن على القضاء "رفض ادعاءات مقدم الدعوى ضد ولي العهد لعدم الاختصاص الموضوعي". تجدر الإشارة إلى أن الدعوى القضائية التي تتهم الأمير محمد بن سلمان و20 سعوديا آخر بالتورط في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، رفعت أمام القضاء الأمريكي في أكتوبر 2020 نيابة عن خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، ومنظمة DAWN الحقوقية. يذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر في 27 سبتمبر الماضي أمرا بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء.