قالت كايلي ماكيناني المتحدثة باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن البيت الأبيض يندد بالعنف الذي وقع في مبنى الكونغرس، وأضافت أنه يجب محاكمة من انتهكوا القانون.وقالت ماكيناني للصحفيين في إفادة مقتضبة بالبيت الأبيض "نحن، الرئيس والإدارة، نستنكر هذا". وأضافت "هذا غير مقبول، ويجب محاكمة من انتهكوا القانون".وقالت كيلي ماكيناني في خطاب مقتضب للغاية "أريد أن أكون واضحة: أعمال العنف التي شهدناها أمس في مبنى الكابيتول كانت مروّعة ومستهجنة ومخالفة للقيم الأميركية"، مشدّدة على أنّ "الرئيس وإدارته يدينانها بأشدّ العبارات الممكنة".وقالت "يسعى الذين يعملون في هذا المبنى لضمان انتقال منظم للسلطة. حان الوقت لكي تتحد أميركا".