روسيا تعرب عن استغرابها من تصريحات بوريل بعد عودته إلى بروكسل من موسكو

أعربت الخارجية الروسية عن استغرابها من تقديرات مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، حول زيارته لموسكو، مؤكدة أنها تتعارض مع تصريحاته السابقة.وقال الوزارة، في بيان أصدرته مساء الأحد: "اطلعنا باستغراب على تقديرات بوريل لنتائج زيارته، إنها تتناقض كثيرا مع التصريحات التي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في موسكو". وأشارت إلى أن بوريل كان بإمكانه إعلان تقديره للزيارة فور اختتامها خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مبينة أن كبير الدبلوماسيين الأوروبيين لم يقيده أحد من حيث الوقت أو الشكل.وتابعت الوزارة: "ربما تلقى كبير الدبلوماسيين الأوروبيين عند وصوله إلى بروكسل توضيحات حول النقاط التي كان يجب عليه التركيز عليها، لكن هذا الأمر فقط يؤكد من يصيغ سياسة الاتحاد الأوروبي وكيف يتم ذلك".

وقال بوريل، في منشور أصدره الأحد بعد عودته من موسكو، إن روسيا تواصل الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي "معتبرة القيم الديمقراطية تهديدا جوهريا"، مضيفا أن وزراء خارجية دول التكتل سيبحثون احتمال فرض عقوبات على الجانب الروسي خلال اجتماعهم المرتقب يوم 22 فبراير بسبب قضية حقوق الإنسان.ومع ذلك صرح بوريل قبل ذلك خلال المؤتمر الصحفي مع لافروف يوم 5 فبراير بأن الاتحاد الأوروبي يدعو للحوار مع روسيا، مشيرا إلى أن هناك مجالات يمكن ويجب أن يتعاون الترفان في إطارها.وكانت المحادثات بين وزير الخارجية الروسي والمفوض الأوروبي في موسكو الأولى من نوعها بين الطرفين منذ 3 سنوات.

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