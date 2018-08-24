الرئيس الفلبيني يحذر الصين من اندلاع حرب إقليمية بسبب النزاعات الحدودية

حذّر الرئيس ​الفلبيني ​رودريغو دوتيرتي​، ​الصين​ من "اندلاع حرب إقليمية متعددة الجهات، بسبب النزاعات الحدودية والأعمال الأحادية في ​بحر الصين الجنوبي​".

واشار دوتيرتي، في تصريح له، الى "مطالبته بكين بإيقاف التنقيب الأحادي عن الموارد الطبيعية في مياه البحر وجزره، المتنازع عليها"، ذاكراً أن "بلاده ترصد حركة ​السفن​ الصينية في المنطقة، عبر الأقمار الصناعية".

وتجدر الاشارة الى انه تتنازع الصين ودول آسيوية، في مقدمتها الفلبين و​ماليزيا​ وبروناي، على أحقيتها في أجزاء من البحر، الذي تطلق ​مانيلا​ على الجزء الشرقي منه اسم "بحر الفلبين الغربي".