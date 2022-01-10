البيت الأبيض يعلن أن بايدن طالب آبي أحمد بوقف إطلاق النار في إثيوبيا واللجوء إلى التفاوض

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إنه أجرى محادثات اتسمت بالصراحة عبر الهاتف مع الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الأحداث الجارية في إثيوبيا، حيث تدور حرب في إقليم تيغراي الشمالي منذ نوفمبر 2020.وقال آبي أحمد على "تويتر": "اتفقنا على الأهمية الكبيرة لتعزيز التعاون بيننا عبر التواصل البنّاء القائم على الاحترام المتبادل"، مشيراً إلى أن المحادثة تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.