القوات العراقية تعيد فتح الطرق التي أغلقت بسبب التظاهرات باستثناء جسري الجمهورية والسنك

أفاد مراسل في العراق، يوم السبت، بأن القوات الأمنية العراقية أعادت فتح الطرق التي أغلقت بسبب التظاهرات. وذكر مراسلنا أن جميع الطرق فتحت باستثناء جسري الجمهورية والسنك المؤديين للمنطقة الخضراء. وأضاف نقلا عن مصدر أمني، أن الوسادات المطاطية لجسر الجمهورية أحرقت ولن تفتح قبل إصلاحها.