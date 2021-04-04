الأمير حمزة أعلن أنه قيد الإقامة الجبرية في منزله وتم اعتقال حرسه الخاص

أعلن الأمير الأردني حمزة بن الحسين، في تسجيل مصور، أنه قيد الإقامة الجبرية في منزله وتم اعتقال حرسه الخاص، قائلاً: "أستغرب أن يؤدي انتقادي البسيط للسياسات في البلاد إلى تعرضي للاحتجاز".وفي حين أشار إلى أن "قائد الجيش طلب مني البقاء في منزلي وعدم الاتصال بأحد"، لفت إلى أنه "مُنعت من الخروج من منزلي والاتصال مع العائلة".وفي حين شدد على أنه "لست مسؤولا عن الفساد في الأردن"، أكد أنه "لست طرفا في أي مؤامرة أو منظمة تحصل على تمويل خارجي"، قائلاً: "الأردن يعاني من الفساد والمحسوبية".