المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في المغرب يتخذ بالإجماع قرارا بالمغادرة الحكومة



قالت أوساط سياسية مغربية الليلة ان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اتخذ بالإجماع قرارا بالمغادرة الحكومة ويعرضه للمصادقة على دورة خاصة للجنة المركزية يوم الجمعة المقبل