كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش يوم الخميس، عن محاولة قطرية لاسترضاء السعودية التي تقاطع الدوحة.

وقال أنور قرقاش في تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن هناك مشكلة جوهرية في الاستراتيجية القطرية للخروج من الأزمة، وأن تبني الملف اليتيم في المحافل الدولية لم يكن ناجحا.

وأضاف أنه اتضح للدوحة أن لتأثير منصاتها الإعلامية حدود، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية المتمثلة في تبني الملف القانوني والحقوقي ستفشل كما فشلت الجهود السابقة.