الإعلام العبري يصفها بـ"الليلة السوداء" للمدينة..

كتائب القســام تطلق نحو 150 صاروخًا على عسقلان هذه الليلة ردُا على العدوان

بعد إعلان كتائب القسام عن صاروخ عياش 250.. الخبير العسكري فايز الدويري: الآن نتحدث عن أن هناك ٧ ملايين إسرائيلي يجب أن يكونوا ضمن مسافات قريبة من الملاجئ لأن صواريخ المقاومة أصبحت قادرة على الوصول لهم.