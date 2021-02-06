الشرطة البريطانية تتعامل مع حوادث عنف جنوب لندن بينها عمليات طعن قاتلة

أعلنت الشرطة البريطانية ، مساء الجمعة، أنها تتعامل مع عدة حوادث عنف وقعت جنوب لندن وتتضمن عملية طعن قاتلة.وقالت شرطة العاصمة، في بيان، إنها تلقت 5 بلاغات متتالية خلال الفترة بين الساعة 18:56 و21:12 حول وقوع أحداث عنف في مناطق مختلفة جنوب لندن، مفيدة بإصابة 10 أشخاص ومقتل شخص جراء هجمات بسكين.وأشارت الشرطة إلى أنها تحقق في ملابسات هذه الحوادث، أوضحت أنه لا توجد في الوقت الحالي معلومات تدفع للاعتقاد بأن هذه القضايا مرتبطة ببعضها.وذكر المحقق نيكي إيروسميث، في البيان، أن وحدات الشرطة ستنفذ دوريات في مناطق مسؤولية القيادة الجنوبية في لندن، حيث سيتم نشر عناصر إضافيين في الشوارع.