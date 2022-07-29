مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

قرر مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 3 أشهر. وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأن أعضاء مجلس الأمن صوتوا خلال جلسة عقدت لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر. وتعد هذه المرة الرابعة التي يجدد فيها مجلس الأمن تمديد البعثة دون مبعوث أممي لقيادتها، بعد تعذر تسمية مبعوث أممي بديلا لـ"يان كوبيتش" الذي استقال من منصبه في سبتمبر الماضي.