أميركا تدرج 3 من قادة تنظيم داعش في أفغانستان على قائمة الإرهاب
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أميركا تدرج 3 من قادة تنظيم داعش في أفغانستان على قائمة الإرهاب

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العرب اليوم - أميركا تدرج 3 من قادة تنظيم داعش في أفغانستان على قائمة الإرهاب

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أميركا تدرج 3 من قادة تنظيم داعش في أفغانستان على قائمة الإرهاب

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أميركا تدرج 3 من قادة تنظيم داعش في أفغانستان على قائمة الإرهاب أميركا تدرج 3 من قادة تنظيم داعش في أفغانستان على قائمة الإرهاب



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