البنتاغون يؤكّد أنّ روسيا تشكل خطرًا وجوديًا على الولايات المتحدة

اعتبر رئيس القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة الأميركية "STRATCOM"، الجنرال جون هايتن، أن روسيا تمثل الخطر الأكبر على أمن بلاده، فيما تشكل كوريا الشمالية الخطر الأصعب تنبؤا، وقال هايتن في كلمة له خلال مؤتمر عن جاهزية الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء "أعتقد أن روسيا الخطر الأكبر لأنها تشكل الخطر الوجودي الوحيد على الولايات المتحدة في الوقت الحالي".وأشار هايتن إلى أن كوريا الشمالية تشكل "الخطر الأكبر والأصعب تنبؤا على المدى القصير"، مضيفًا أن الصين الخطر الأسرع نموا، إذ أنها "تستثمر بنشاط في تطوير منظومات الأسلحة الفضائية وفرط الصوتية"، وأكد رئيس "STRATCOM" أن الصواريخ الاعتراضية الأميركية من شأنها حماية الولايات المتحدة من مخاطر مصدرها كوريا الشمالية ولا تستهدف روسيا أو الصين، وهو ما يتبين، بحسب زعمه، من "هيكلية تموضع الصواريخ وعددها".وأضاف "من الملفت أن خصومنا يبدون قلقا إزاء التهديد النابع عن (منظومات الدفاع الجوي الصاروخي) "THAAD وAegis Ashore"، إنها ليست مصممة ضدهم، ولردع روسيا والصين نستخدم عناصر أخرى تحت سلطتي، لكن لا يوجد رد واحد.. علينا أن ننظر إلى كل واحد على حدة"، وأوضح هاتن أن البنتاغون تتبع الانتقائية أو مناهج مختلفة في التعامل مع تلك المخاطر، حيث تستخدم ضد كوريا الشمالية "وسائل الدفاع"، وضد روسيا والصين "عناصر الدفاع الصاروخي والإلكتروني وغيرها".
GMT 17:57 2018 الخميس ,01 آذار/ مارسبوتين يعلن اختبار روسيا لأسلحة نووية لا يُمكن اعتراضها
GMT 05:45 2018 الأربعاء ,28 شباط / فبرايرارتياح حوثي كبير لـ"الفيتو" الروسي واستياء وسط أنصار صالح
GMT 16:13 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبرايرفرنسا تؤكّد أن روسيا تستطيع منع القصف على الغوطة الشرقية
GMT 02:52 2018 السبت ,24 شباط / فبرايرتوقعات باعتراف مستشار بارز في حملة ترامب بتدخل روسيا في الانتخابات
GMT 07:24 2018 الجمعة ,23 شباط / فبرايرماكرون يكرر مطالبه للجزائر بدعم الخطة العسكرية في الساحل الأفريقي
أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
أرسل تعليقك