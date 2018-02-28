تقرير أممي يؤكّد أنّ الغوطة الشرقية تعرّضت إلى قصف بالكلور

عقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة للاستماع إلى تقرير عن الوضع الإنساني في سورية، وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، إن قتلى وجرحى سقطوا في منطقة الشيفونية في الغوطة من جراء قصف بغاز الكلور.وأكد أن قرار الهدنة لم ينفذ في سورية حتى الآن، مشيراً إلى هدنة الـ 5 ساعات التي أعلنتها روسيا في الغوطة لا تكفي لدخول قافلة مساعدات، وأشار إلى أن الأوضاع تأزمت بشكل كبير منذ تبني قرار الهدنة في سورية، وحذّر المسؤول الأممي من أن سورية تشهد المزيد من الوفيات بسبب الجوع والمرض والقصف المتواصل في سورية.وأعلن أن مخيمات اللجوء السورية تجوزت قدرتها الاستيعابية بنسبة 400 في المائة، وفي كلمته، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جفري فلتمان، أن الأمم المتحدة ستواصل المطالبة بالعدالة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم في سورية، وأوضح أن الأمم المتحدة تندّد بالانتهاكات المتواصلة للهدنة في سورية من أي طرف، ودعا فصائل المعارضة في الغوطة إلى وقف إطلاق النار، منتقدا قصف المعارضة للعاصمة السورية دمشق.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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