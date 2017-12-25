قررت محكمة عوفر الإسرائيلية، الإثنين، تمديد اعتقال الشابة الفلسطينية، عهد التميمي، 4 أيام أخرى بناء على طلب النيابة لاستكمال التحقيق معها.
والشابة "عهد" متهمة بصفع جندي إسرائيلي لإبعاده عن بيتها الأسبوع الماضي، إذ تم اعتقالها مع أمها وإحدى قريباتها، ولاقت قضية عهد التميمي تفاعلا عالميا واسعا، وتحريضا إسرائيليا لإيذائها جسديا.
كانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية جددت حبس التميمي حتى الإثنين، عقب اعتقالها من منزلها.
واشتهرت التميمي البالغة 16 عاما، بمواجهتها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قريتها، قرية النبي صالح، في الضفة الغربية، قبل أن تعتقلها قوات الاحتلال ليلة الثلاثاء باقتحام بيتها وتفتيشه ومصادرة الأجهزة الإلكترونية.
جاء اعتقال عهد بعد أن حاولت طرد الجنود من ساحة بيتها أثناء مواجهات في قريتها الجمعة الماضية، ووثقت ذلك بفيديو.
وأظهر الفيديو كيف ظلت تطرد عنصرين من جنود الاحتلال وصفعتهما على وجهيهما، لعدم اكتراثهما بطلبها بالذهاب بعيدا عن منزلها، ودفعتهما للخروج من ساحة المنزل.
وتصدر هذا المشهد بعض وسائل الإعلام العبرية، كما لقي تفاعلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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