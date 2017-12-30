تجهيز برج خليفة للاحتفال برأس العام في دبي
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تجهيز برج خليفة للاحتفال برأس العام في دبي

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العرب اليوم - تجهيز برج خليفة للاحتفال برأس العام في دبي

برج خليفة
دبي - جمال أبو سمرا

نشرت وكالة الأنباء الإماراتية، السبت، مقطع فيديو يظهر استعدادات برج خليفة للاحتفال برأس العام الميلادي 2018 في دبي، وذلك بعد إعلان مجموعة إعمار العقارية عدم إضاءة البرج بالألعاب النارية، ويظهر الفيديو، الذي نشرته "وام" على حسابها في "تويتر"، الاستعدادات الجارية على قدم وساق، قبل حوالي 24 ساعة من موعد الاحتفالات.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن العضو المنتدب لمجموعة إعمار العقارية، أحمد ثاني المطروشي، قوله إن برج خليفة لن يضيء بالألعاب النارية في احتفالات رأس السنة كما جرت العادة، بل سيتم استبدالها بألعاب الليزر والموسيقى المصاحبة في خطوة جديدة لإبهار العالم.

وذكر المطروشي، في مؤتمر صحافي خاص بالإعلان عن فعاليات احتفالات العام الجديد 2018 والاستعدادات الخاصة بها، أن إعمار بخطوتها الجديدة تستعد لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعرض مذهل لألعاب الليزر.

وأضاف أن مجموعة من الفعاليات الجانبية ستنطلق في منطقة برج خليفة ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، داعيا الجمهور للحضور مبكراً لحجز أماكنهم، وأعلنت "إعمار" و"تويتر" عن تعاونهما لبث احتفالات العام الجديد في دبي بشكل مباشر إلى الجمهور العالمي على منصة "تويتر" للعام الثاني على التوالي.

وسيتم نقل العرض الحي لاحتفالية العام الجديد من "وسط مدينة دبي" في 31 ديسمبر بدءا من الساعة 11:30 ليلا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهو متوفر للمشاهدة للجمهور في جميع أنحاء العالم.

وسيكون بإمكان متابعي البث المباشر عبر تويتر أن يشهدوا استقبال "إعمار" للعام الجديد مع احتفالية "LightUp2018#" الجديدة كليا في وسط دبي، بما يشمل برج خليفة ونافورة دبي، على أنغام مقطوعات موسيقية أعدت خصيصا لهذا الغرض. كما ستقدم أيضا أروع العروض المائية والضوئية والموسيقية.

 

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تجهيز برج خليفة للاحتفال برأس العام في دبي تجهيز برج خليفة للاحتفال برأس العام في دبي



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تجهيز برج خليفة للاحتفال برأس العام في دبي تجهيز برج خليفة للاحتفال برأس العام في دبي



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