قرقاش يؤكد أهمية الحل السياسي في التعامل مع القضية الفلسطينية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، السبت، أن تجديد وتأكيد الدعم الدولي للقدس الشريف يضعان القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام العالمي، مشددًا من خلال تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، على أن الأمر المهم حاليًا هو تغليب العمل السياسي الفاعل على محاولات التهييج والاستغلال.
وأضاف وزير الدولة الإماراتي أن الدور الأهم في تلك القضية يجب أن يكون فلسطينيًا وعربيًا، فيما ألمح الرئيس الفلسطيني في تصريحات له في باريس إلى تدخل دول لم يسمها في الشأن الفلسطيني.
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نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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