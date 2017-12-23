قرقاش يؤكد أهمية الحل السياسي في التعامل مع القضية الفلسطينية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، السبت، أن تجديد وتأكيد الدعم الدولي للقدس الشريف يضعان القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام العالمي، مشددًا من خلال تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، على أن الأمر المهم حاليًا هو تغليب العمل السياسي الفاعل على محاولات التهييج والاستغلال.

وأضاف وزير الدولة الإماراتي أن الدور الأهم في تلك القضية يجب أن يكون فلسطينيًا وعربيًا، فيما ألمح الرئيس الفلسطيني في تصريحات له في باريس إلى تدخل دول لم يسمها في الشأن الفلسطيني.