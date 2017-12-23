التحالف العربي يؤكد أن سفينة محملة بالوقود وصلت إلى ميناء الحديدة

كشف مصدر رسمي في قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بأنه ورد إلى خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية، طلب تصريح دخول سفينة تحمل اسم "Bahia Danas" تحمل على متنها 13 ألفا و808 طن متري من الوقود إلى ميناء الحديدة، مشيرًا إلى أنّ السفينة قد وصلت فعلا إلى الميناء الساعة 8:48 من صباح هذا اليوم، مؤكدا حرص قوات التحالف على استمرار ودعم الأعمال الإنسانية والإغاثية.
وأعلن المتحدث باسم التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أنّ ميليشيات الحوثي تعيق توزيع اللقاحات، وتنهب المساعدات الطبية والغذائية، فيبدو أن ميليشيات الحوثي لا تنفك عن مواصلة عرقلتها وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين الإنسانية، وتأتي هذه الاتهامات رغم إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاشتباه بحالة إصابة مليون شخص بالكوليرا، وسط توقعات بظهور موجة جديدة من المرض في مارس وأبريل المقبلين.
وأكّدت قيادة التحالف، الأربعاء، السماح باستمرار فتح ميناء الحديدة - الخاضع لسيطرة الانقلابيين - لاستقبال المواد الإغاثية والمستلزمات التجارية، وقالت قيادة التحالف إنها ستسمح باستمرار فتح ميناء الحديدة لمدة 30 يوماً لتطبيق مقترحات مبعوث الأمين العام الخاص لليمن بشأن الميناء، في خطوة لاقت ترحيباً من حكومات غربية عدة بينها بريطانيا، التي عبرت عن قلقها تجاه استمرار ميليشيات الحوثي في عرقلة وصول المساعدات وزعزعة الاستقرار في الإقليم.
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نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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