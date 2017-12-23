التحالف العربي يؤكد أن سفينة محملة بالوقود وصلت إلى ميناء الحديدة

كشف مصدر رسمي في قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بأنه ورد إلى خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية، طلب تصريح دخول سفينة تحمل اسم "Bahia Danas" تحمل على متنها 13 ألفا و808 طن متري من الوقود إلى ميناء الحديدة، مشيرًا إلى أنّ السفينة قد وصلت فعلا إلى الميناء الساعة 8:48 من صباح هذا اليوم، مؤكدا حرص قوات التحالف على استمرار ودعم الأعمال الإنسانية والإغاثية.

وأعلن المتحدث باسم التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أنّ ميليشيات الحوثي تعيق توزيع اللقاحات، وتنهب المساعدات الطبية والغذائية، فيبدو أن ميليشيات الحوثي لا تنفك عن مواصلة عرقلتها وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين الإنسانية، وتأتي هذه الاتهامات رغم إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاشتباه بحالة إصابة مليون شخص بالكوليرا، وسط توقعات بظهور موجة جديدة من المرض في مارس وأبريل المقبلين.

وأكّدت قيادة التحالف، الأربعاء، السماح باستمرار فتح ميناء الحديدة - الخاضع لسيطرة الانقلابيين - لاستقبال المواد الإغاثية والمستلزمات التجارية، وقالت قيادة التحالف إنها ستسمح باستمرار فتح ميناء الحديدة لمدة 30 يوماً لتطبيق مقترحات مبعوث الأمين العام الخاص لليمن بشأن الميناء، في خطوة لاقت ترحيباً من حكومات غربية عدة بينها بريطانيا، التي عبرت عن قلقها تجاه استمرار ميليشيات الحوثي في عرقلة وصول المساعدات وزعزعة الاستقرار في الإقليم.