خليفة حفتر يجدد تأييده للانتخابات الرئاسية الليبية ويصفها بالحل الأمثل

بعد تصريح المتحدث باسم الجيش الليبي الأربعاء عن قبول الانتخابات المزمع عقدها في البلاد العام المقبل، واستعداده لتأمينها، جدد القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر موقفه المؤيد للانتخابات، وقال في مقابلة تلفزيونية الخميس "نحترم إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية، فالحل في ليبيا هو أن يختار الليبيون رئيسًا لبلادهم ونوابهم عبر صناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة وشفافة"، كما أكد التمسك بالمسار الديمقراطي وحمايته والدفاع عنه وهو أهم واجبات الجيش الوطني.
وأوضح أنه إذا ما استنفدت جميع الوسائل المعتادة في انتقال السلطة سلميًا، عن طريق انتخابات نزيهة، فإن التفويض حتمًا سيصبح خيارًا وحيدًا، إلا أنه استطرد موضحًا "لكن في الوقت الحاضر لدينا مؤسسة تشريعية منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي وهي المعنية بالاستجابة لمطلب الشعب".
إلى ذلك، دعا حفتر الليبيين من الفئات العمرية المسموح لها بالمشاركة في العملية الانتخابية إلى التسجيل في سجلات الناخبين، كما نفى أن يكون المجتمع الدولي مارس الضغوطات عليه للقبول بالانتخابات.
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شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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