قوات التحالف تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون تجاه مأرب

أعلنت مصادر محلية في محافظة مأرب اليمنية أن دفاعات قوات تحالف دعم الشرعية اعترضت فجر الجمعة صاروخاً باليستياً أطلقته مليشيات الحوثي أثناء أذان صلاة الفجر باتجاه مدينة مأرب. وأكدت المصادر أنه تم تدمير الصاروخ قبل وصوله إلى هدفه.
وفي جبهة كتاف البق شرق محافظة صعدة، لقي القيادي في ميليشيات الحوثي قاسم حسين المزيجي حتفه مع 6 آخرين بغارات من طائرات التحالف في منطقة المليل أثناء محاولتهم زراعة ألغام أرضية وعبوات متفجرة في المنطقة. ويعتبر القيادي الحوثي المزيجي، أحد خبراء الحوثي في تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة ومسؤول تدريب الميليشيا عليها.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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