قوات التحالف تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون تجاه مأرب

أعلنت مصادر محلية في محافظة مأرب اليمنية أن دفاعات قوات تحالف دعم الشرعية اعترضت فجر الجمعة صاروخاً باليستياً أطلقته مليشيات الحوثي أثناء أذان صلاة الفجر باتجاه مدينة مأرب. وأكدت المصادر أنه تم تدمير الصاروخ قبل وصوله إلى هدفه.

وفي جبهة كتاف البق شرق محافظة صعدة، لقي القيادي في ميليشيات الحوثي قاسم حسين المزيجي حتفه مع 6 آخرين بغارات من طائرات التحالف في منطقة المليل أثناء محاولتهم زراعة ألغام أرضية وعبوات متفجرة في المنطقة. ويعتبر القيادي الحوثي المزيجي، أحد خبراء الحوثي في تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة ومسؤول تدريب الميليشيا عليها.