عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في رسالة استفزازية، أن يقوم بدور المرشد السياحي للزائرين المسيحيين، في رسالة بُثت من القدس التي أدى اعتراف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بها عاصمة لإسرائيل إلى غضب عربي وإسلامي وعالمي.
وظهر نتنياهو في شريط مصور على "تويتر" عشية عيد الميلاد ووراءه القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967 ويطالب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم.
ووصف نتنياهو في هذه الرسالة التي كان عنوانها "عيد ميلاد مجيد من القدس عاصمة إسرائيل" إسرائيل بأنها ملاذ لأقليتها المسيحية التي تمثل 2% من السكان، زاعما أنه يحمي حقوق الجميع في العبادة في الأماكن المقدسة. وذكر نتنياهو أسماء عدة أماكن للزائرين المسيحيين في إسرائيل، "والتي يسير فيها الزائرون على خطى المسيح وأصل تراثنا اليهودي - المسيحي".
وقال: "بالنسبة للذين يأتون لإسرائيل سأصطحبكم في جولة سياحية، في حقيقة الأمر سأكون مرشدكم في هذه الجولة السياحية". ومواصلا رسالته الاستفزازية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذا سيحدث في عيد الميلاد العام المقبل".
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تقضي عارضة الأزياء بلاك شاينا، أول احتفال لعيد الميلاد مع ابنتها دريم من خطيبها السابق روب كارداشيان، نجم التليفزيون، وفي أحدث ظهور لها، لفتت النجمة الأميركية الأنظار لها بإطلالتها المثيرة أثناء خروجها للتسوق يوم السبت. وارتدت شاينا فستانًا قصيرًا ضيقًا مخططًا بألوان محايدة أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية مما جذب الأنظار إليها، ونسقته مع زوج من الأحذية فوق الركبة مطابقة، مع حزام أسود وحقيبة جلدية مطابقة. وصففت نجمة تليفزيون الواقع، شعرها الأشقر على شكل موجات لينسدل بطبيعته على كتفيها وظهرها، مع مكياج ناعم. ونشرت شاينا، الأسبوع الماضي،عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" صورة لأطفالها " كينج كايرو" (5 أعوام)، و"دريم" (13 شهرًا) بملابس بابا نويل يوم الأربعاء الماضي، وكان كلاهما يرتديان قبعات احتفالية. واستحوذ خلاف شاينا مع خطيبها اهتمام الاعلام في الشهور الأخيرة حيث شن روب كارداشيان شقيق
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