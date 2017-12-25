الجيش اليمني يعلن استعادة مديرية نعمان في البيضاء

أعلن الجيش الوطني اليمني أنه تمكن من استعادة مركز مديرية نعمان، أولى مديريات محافظة البيضاء، بالتزامن مع انهيار ميليشيات الحوثي الانقلابية،‏ ووقوع خسائر كبيرة في صفوفها. وتمكنت قوات الجيش الوطني، مدعومة بالمقاومة وقوات التحالف العربي، من السيطرة على كامل قرى ومناطق مديرية بيحان، في محافظة شبوة.

ومن جهة أخرى، فشلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأحد، في إطلاق صاروخ باليستي جديد في اتجاه مواقع قوات الجيش اليمني في مديرية نهم، شرق العاصمة صنعاء. وأكد شهود عيان أن الصاروخ الذي أطلقته الميليشيات من قرية حيد العرقبة، في منطقة ريام، في محافظة البيضاء، وسط اليمن، سقط في منطقة قريبة مجاورة بعد إطلاقه. ووفق الشهود، فإن الصاروخ الحوثي سقط في منطقة الباهر في بني زياد، في مديرية القريشية المجاورة.