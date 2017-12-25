الجيش اليمني يعلن استعادة مديرية نعمان في البيضاء

أعلن الجيش الوطني اليمني أنه تمكن من استعادة مركز مديرية نعمان، أولى مديريات محافظة البيضاء، بالتزامن مع انهيار ميليشيات الحوثي الانقلابية، ووقوع خسائر كبيرة في صفوفها. وتمكنت قوات الجيش الوطني، مدعومة بالمقاومة وقوات التحالف العربي، من السيطرة على كامل قرى ومناطق مديرية بيحان، في محافظة شبوة.
ومن جهة أخرى، فشلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأحد، في إطلاق صاروخ باليستي جديد في اتجاه مواقع قوات الجيش اليمني في مديرية نهم، شرق العاصمة صنعاء. وأكد شهود عيان أن الصاروخ الذي أطلقته الميليشيات من قرية حيد العرقبة، في منطقة ريام، في محافظة البيضاء، وسط اليمن، سقط في منطقة قريبة مجاورة بعد إطلاقه. ووفق الشهود، فإن الصاروخ الحوثي سقط في منطقة الباهر في بني زياد، في مديرية القريشية المجاورة.
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تقضي عارضة الأزياء بلاك شاينا، أول احتفال لعيد الميلاد مع ابنتها دريم من خطيبها السابق روب كارداشيان، نجم التليفزيون، وفي أحدث ظهور لها، لفتت النجمة الأميركية الأنظار لها بإطلالتها المثيرة أثناء خروجها للتسوق يوم السبت. وارتدت شاينا فستانًا قصيرًا ضيقًا مخططًا بألوان محايدة أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية مما جذب الأنظار إليها، ونسقته مع زوج من الأحذية فوق الركبة مطابقة، مع حزام أسود وحقيبة جلدية مطابقة. وصففت نجمة تليفزيون الواقع، شعرها الأشقر على شكل موجات لينسدل بطبيعته على كتفيها وظهرها، مع مكياج ناعم. ونشرت شاينا، الأسبوع الماضي،عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" صورة لأطفالها " كينج كايرو" (5 أعوام)، و"دريم" (13 شهرًا) بملابس بابا نويل يوم الأربعاء الماضي، وكان كلاهما يرتديان قبعات احتفالية. واستحوذ خلاف شاينا مع خطيبها اهتمام الاعلام في الشهور الأخيرة حيث شن روب كارداشيان شقيق
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