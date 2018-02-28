الجيش السوري يسيطر على بلدة في الغوطة الشرقية

أعلنت مصادر ميدانية اليوم، الأربعاء، أن وحدات من الجيش السوري سيطرت على كامل منطقة حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، إثر مواجهات مع مسلحي "جبهة النصرة" والفصائل المتحالفة معها. وأكدت المصادر - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن السيطرة جاءت بعد تقدم القوات من مواقعها جنوب كتيبة الإشارة باتجاه مزارع الحوش، وتمكنها من كسر الخطوط الدفاعية للمسلحين وتدمير أنفاقهم ما سهل عملية السيطرة على البلدة. ويذكر أن وحدات من الجيش السوري مستمرة في خوض معارك عنيفة مع المجموعات المسلحة مقتحمة مواقعهم في بلدة الشيفونية جنوب دوما.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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