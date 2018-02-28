الجيش السوري يسيطر على بلدة في الغوطة الشرقية

أعلنت مصادر ميدانية اليوم، الأربعاء، أن وحدات من الجيش السوري سيطرت على كامل منطقة حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، إثر مواجهات مع مسلحي "جبهة النصرة" والفصائل المتحالفة معها. وأكدت المصادر - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن السيطرة جاءت بعد تقدم القوات من مواقعها جنوب كتيبة الإشارة باتجاه مزارع الحوش، وتمكنها من كسر الخطوط الدفاعية للمسلحين وتدمير أنفاقهم ما سهل عملية السيطرة على البلدة. ويذكر أن وحدات من الجيش السوري مستمرة في خوض معارك عنيفة مع المجموعات المسلحة مقتحمة مواقعهم في بلدة الشيفونية جنوب دوما.