حركة إقالات وتعيينات واسعة في صفوف الجيش السوادني

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير،الثلاثاء، تغييرات واسعة في قيادة الجيش تضمنت إقالة رئيس الأركان الفريق أول عماد عدوي ونائبه الفريق أول ركن يحيى محمد خير أحمد وتعيين الفريق أول كمال عبدالمعروف رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة، والفريق ركن عصام الدين المبارك حبيب الله نائبًا له بعد ترقيته إلى فريق أول.

وتضمنت القرارات ترقية الفريق ركن السر حسين بشير حامد إلى رتبة فريق أول وتعيينه مفتشًا عامًا للقوات المسلحة، وتعيين الفريق ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيسًا لأركان القوات البرية، وترقية اللواء طيار ركن صلاح الدين عبدالخالق سعيد إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا لأركان القوة الجوية، وترقية اللواء بحري ركن عبدالله المطري الفرضي إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا لأركان القوات البحرية السودانية، وتعيين الفريق ركن هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر، رئيسًا لهيئة العمليات المشتركة.

ويذكر أن البشير كان قد أقال في 11 فبراير/ شباط الجاري مدير جهاز الأمن السابق محمد عطا المولي، وأعاد تعيين مديره السابق صلاح عبدالله قوش محله، كما أطاح في الثاني والعشرين من الشهر نفسه مساعده في الرئاسة، ونائبه في الحزب الحاكم إبراهيم محمود، وعين بدلًا منه فيصل حسن إبراهيم.