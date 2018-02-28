حركة إقالات وتعيينات واسعة في صفوف الجيش السوادني

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير،الثلاثاء، تغييرات واسعة في قيادة الجيش تضمنت إقالة رئيس الأركان الفريق أول عماد عدوي ونائبه الفريق أول ركن يحيى محمد خير أحمد وتعيين الفريق أول كمال عبدالمعروف رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة، والفريق ركن عصام الدين المبارك حبيب الله نائبًا له بعد ترقيته إلى فريق أول.
وتضمنت القرارات ترقية الفريق ركن السر حسين بشير حامد إلى رتبة فريق أول وتعيينه مفتشًا عامًا للقوات المسلحة، وتعيين الفريق ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيسًا لأركان القوات البرية، وترقية اللواء طيار ركن صلاح الدين عبدالخالق سعيد إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا لأركان القوة الجوية، وترقية اللواء بحري ركن عبدالله المطري الفرضي إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا لأركان القوات البحرية السودانية، وتعيين الفريق ركن هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر، رئيسًا لهيئة العمليات المشتركة.
ويذكر أن البشير كان قد أقال في 11 فبراير/ شباط الجاري مدير جهاز الأمن السابق محمد عطا المولي، وأعاد تعيين مديره السابق صلاح عبدالله قوش محله، كما أطاح في الثاني والعشرين من الشهر نفسه مساعده في الرئاسة، ونائبه في الحزب الحاكم إبراهيم محمود، وعين بدلًا منه فيصل حسن إبراهيم.
GMT 05:46 2018 الأحد ,25 شباط / فبرايرمساعد الرئيس السوداني يُؤكّد الاستعداد لإجراء تعديل وزاري
GMT 07:12 2018 الجمعة ,23 شباط / فبرايرالحزب الحاكم بالسودان يعفي نائب رئيسه من منصبه
GMT 05:37 2018 الخميس ,22 شباط / فبرايرالمُعارضة السودانية تتهم الحكومة بالمماطلة في إطلاق المعتقلين
GMT 05:46 2018 الأربعاء ,21 شباط / فبرايررئيس الاستخبارات السودانية يتعهد بتجفيف منابع التطرف
GMT 06:52 2018 الجمعة ,16 شباط / فبرايرالبشير يلتقي اردوغان للمرة الثانية قبل نهاية العام
أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
أرسل تعليقك