ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن قرابة 50 مسلحًا ينتمون إلى تنظيم "داعش" قُتلوا في أحدث عمليات تشنها القوات الحكومية الأفغانية، طبقًا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء الأربعاء، مضيفة في بيان، أن القتلى سقطوا في سلسلة من عمليات القصف الجوي جرت بمنطقة أشين بإقليم ننجرهار شرق أفغانستان.



وجاء ذلك فيما أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن ما لا يقل عن 15 من أفراد قوات الأمن الأفغانية أصيبوا بانفجار سيارة مفخخة في مدينة لشكرجاه، عاصمة إقليم هلمند. ونقلت الوكالة عن عمر زواك المتحدث باسم حاكم الإقليم أن المهاجم الانتحاري فجّر سيارته المفخخة عند مدخل مركز قيادة المنطقة التابع للشرطة في المدينة، فيما أوضح العضو في مجلس هلمند، حاجي عبد الأحد سلطانزوي، أن الانتحاري تمكّن من اجتياز نقطة التفتيش الأولى للقاعدة التابعة للشرطة قبل أن يفجّر سيارته قرب قافلة تابعة للجيش الأفغاني.



وأعلن المتحدث باسم "طالبان"، قاري يوسف أحمدي، مسؤولية الحركة عن الهجوم، مشيرًا إلى مقتل أو إصابة "عشرات" الجنود. ويسيطر مسلحو "طالبان" على نحو 90 في المائة من مساحة هلمند.