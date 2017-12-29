نفير عام ضد الحوثيين في مديرية مكيراس داخل محافظة البيضاء

تستعد المقاومة الشعبية بالعديد من التجهيزات لتوسيع معسكر الحشد والتدريب لكافة ابناء مديرية مكيراس في محافطة البيضاء وسط اليمن، لتحرير كافة المناطق التي يتواجد فيها الحوثيين. ودعا قائد جبهة مقاومة مكيراس الشيخ جلال مقطع، كافة ابناء مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء، للمشاركة لتحرير المديرية وكذلك الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي إلى إسناد الجبهة و دعمها.
وشكر كافة أبناء مقاومة مكيراس على جهودهم وصمودهم منذ دخول المليشيات إلى المديرية، وأشاد بثباتهم رغم التضحيات التي قدموها ، وحثهم بان النصر قاب قوسين او ادنى بإذن الله.
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شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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