نفير عام ضد الحوثيين في مديرية مكيراس داخل محافظة البيضاء

تستعد المقاومة الشعبية بالعديد من التجهيزات لتوسيع معسكر الحشد والتدريب لكافة ابناء مديرية مكيراس في محافطة البيضاء وسط اليمن، لتحرير كافة المناطق التي يتواجد فيها الحوثيين. ودعا قائد جبهة مقاومة مكيراس الشيخ جلال مقطع، كافة ابناء مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء، للمشاركة لتحرير المديرية وكذلك الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي إلى إسناد الجبهة و دعمها.

وشكر كافة أبناء مقاومة مكيراس على جهودهم وصمودهم منذ دخول المليشيات إلى المديرية، وأشاد بثباتهم رغم التضحيات التي قدموها ، وحثهم بان النصر قاب قوسين او ادنى بإذن الله.