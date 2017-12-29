وفاة 12 شخصًا إثر اندلاع حريق في مبنى سكني في نيويورك

لقي 12 شخصا حتفهم، من بينهم طفل، وأصيب 15 آخرين، وصفت حالات 4 منهم بأنها حرجة، الجمعة، نتيجة حريق اندلع في مبنى سكني من 5 طوابق في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة. وقالت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك على حسابها الرسمي في تويتر، إن 15 مدنيا على الأقل أصيبوا بجروح مختلفة نتيجة حريق شب في حي برونكس بالمدينة.

وأوضحت تيفاني فيليبس، الضابطة في شرطة المدينة، أن إدارة الإطفاء نشرت أكثر من 160 عاملا من موظفيها في مكان الحادث. وذكرت إدارة الإطفاء أن رجالها تمكنوا من إنقاذ 12 شخصًا من وسط الحريق، الذي بدأ في الطابق الأول من المبنى قبل أن يلتهم الطوابق العليا.