وفاة 12 شخصًا إثر اندلاع حريق في مبنى سكني في نيويورك

لقي 12 شخصا حتفهم، من بينهم طفل، وأصيب 15 آخرين، وصفت حالات 4 منهم بأنها حرجة، الجمعة، نتيجة حريق اندلع في مبنى سكني من 5 طوابق في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة. وقالت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك على حسابها الرسمي في تويتر، إن 15 مدنيا على الأقل أصيبوا بجروح مختلفة نتيجة حريق شب في حي برونكس بالمدينة.
وأوضحت تيفاني فيليبس، الضابطة في شرطة المدينة، أن إدارة الإطفاء نشرت أكثر من 160 عاملا من موظفيها في مكان الحادث. وذكرت إدارة الإطفاء أن رجالها تمكنوا من إنقاذ 12 شخصًا من وسط الحريق، الذي بدأ في الطابق الأول من المبنى قبل أن يلتهم الطوابق العليا.
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شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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