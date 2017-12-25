انفجارات عنيفة تهز صنعاء والجيش اليمني يدخل أول مناطق أرحب

تواصلت المعارك بين قوات الجيش اليمني ومسلحي جماعة الحوثيين في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، في عدة مواقع في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، شمال اليمن.

وقال موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت" إن معارك عنيفة دارت في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين بين قوات الجيش اليمني والمليشيا الحوثية في المناطق الفاصلة بين مديريتي نهم، وأرحب، شرق العاصمة صنعاء وسط تقدم ميداني تحرزه قوات الجيش.

وأضاف الموقع أن قوات الجيش اليمني تسيطر ناريًا في هذه اللحظة على مفرق قطبين، وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيا الحوثية. وقالت مصادر محلية في منطقتي بني حشيش والمطار دوي انفجارات عنيفة هزت المنطقة جراء قصف قوات الجيش اليمني لمواقع الحوثيين في مديريتي أرحب ونهم.

وفي غضون ذلك، شنّت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية استهدفت عربتين عسكريتين للمليشيات الحوثية في منطقتي البطنة، ومحلي، في المديرية ذاتها. بالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي اربع غارات جوية على مواقع الحوثيين في منطقة عصر وسط العاصمة صنعاء شمال اليمن، ولازال التحليق مستمر

وأفاد شهود عيان لـ"العرب اليوم" بأن مقاتلات التحالف شنت أربع غارات جوية على مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي في منطقة عصر. وأضاف الشهود أن انفجارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء، عقب الغارات وأعمدة الدخان تصاعدت من الأماكن المستهدفة.