لوّح المستشار العسكري للمرشد الإيراني علي خامنئي، رحيم صفوي، الثلاثاء، باستخدام سلاح المياه لضمان المصالح الإيرانية في دول الجوار، وحذر، على هامش مشاركته في مؤتمر تحت عنوان «دبلوماسية المياه» في طهران، من «توتر إقليمي» نتيجة الخلافات بشأن مصادر المياه المشتركة بين دول غرب آسيا.
وزعم صفوي أن بلاده «لا تريد اللجوء إلى الحرب، وإنما حل المشاكل، بواسطة تفعيل السياسة المائية ودبلوماسية المياه»، مشيرًا إلى خروج مياه 40 نهرًا من إيران. وتوقع أن تكون أفغانستان على رأس أولويات تحرك إيران لحل أزمة المياه الداخلية، متهمًا الإدارة الأميركية بالحفاظ على قواتها في أفغانستان لاتخاذ سياسات تتعلق بأنهار مشتركة بين إيران وجارتها الشرقية.
وتعد المشاكل البيئية من التحديات الخطيرة التي تواجه طهران. وفي يوليو/ تموز الماضي أعلنت طهران عن تشكيل لجنة أمنية للمياه على أثر تحذيرات من اضطرابات داخلية، وإلى ذلك، قال مساعد وزير الخارجية، عباس عراقجي، إن «السياسة العامة» لإيران هي منع خروج المياه. وطالب بتحديد صلاحيات وزارته فيما يخص تفعيل دبلوماسية المياه.
GMT 16:07 2018 الخميس ,01 آذار/ مارسعلي خامنئي يصف بشار الأسد بالمناضل والمقاوم الكبير
GMT 07:36 2018 الجمعة ,23 شباط / فبرايررسالة نجاد إلى علي خامنئي تُثير حفيظة الإصلاحيين في إيران
GMT 05:31 2018 الخميس ,22 شباط / فبرايرغضب عراقي بعد تصريحات إيرانية عن دورها في إعدام صدام حسين
GMT 05:07 2018 الخميس ,22 شباط / فبرايرأحمدي نجاد يُطالب علي خامنئي بإجراء انتخابات رئاسية عاجلة
GMT 13:04 2018 الإثنين ,19 شباط / فبرايرعلي أكبر ولايتي يُثير غضب العراقيين بسبب "مشروع طهران"
أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
أرسل تعليقك