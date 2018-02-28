لوّح المستشار العسكري للمرشد الإيراني علي خامنئي، رحيم صفوي، الثلاثاء، باستخدام سلاح المياه لضمان المصالح الإيرانية في دول الجوار، وحذر، على هامش مشاركته في مؤتمر تحت عنوان «دبلوماسية المياه» في طهران، من «توتر إقليمي» نتيجة الخلافات بشأن مصادر المياه المشتركة بين دول غرب آسيا.

وزعم صفوي أن بلاده «لا تريد اللجوء إلى الحرب، وإنما حل المشاكل، بواسطة تفعيل السياسة المائية ودبلوماسية المياه»، مشيرًا إلى خروج مياه 40 نهرًا من إيران. وتوقع أن تكون أفغانستان على رأس أولويات تحرك إيران لحل أزمة المياه الداخلية، متهمًا الإدارة الأميركية بالحفاظ على قواتها في أفغانستان لاتخاذ سياسات تتعلق بأنهار مشتركة بين إيران وجارتها الشرقية.

وتعد المشاكل البيئية من التحديات الخطيرة التي تواجه طهران. وفي يوليو/ تموز الماضي أعلنت طهران عن تشكيل لجنة أمنية للمياه على أثر تحذيرات من اضطرابات داخلية، وإلى ذلك، قال مساعد وزير الخارجية، عباس عراقجي، إن «السياسة العامة» لإيران هي منع خروج المياه. وطالب بتحديد صلاحيات وزارته فيما يخص تفعيل دبلوماسية المياه.