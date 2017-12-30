رجل دين إيراني أفتى بقتل القاضي السعودي محمد الجيراني ودفنه

أفتى إيراني لأفراد الخلية المتطرّفة التي اختطفت القاضي السعودي محمد الجيراني بقتله ودفنه، وذلك بعد 48 ساعة من اختطافه قبل أكثر من عام في محافظة القطيف شرق السعودية، وكشفت مصلدر مطّلعة، أنّ المختطفين واجهوا مأزق عدم قدرتهم على إخفاء القاضي الجيراني لفترة أطول في إحدى المزارع المهجورة في العوامية؛ مما دفعهم إلى الاستعانة برجل دين في إيران أفتى لهم بجواز قتله، فتم ذلك بعد ورود التوجيه لهم مباشرة.

واختطف القاضي الجيراني، من منزله في بلدة تاروت التابعة إلى محافظة القطيف السعودية في ديسمبر (كانون الأول) 2016، وقبل أسبوع تم العثور على رفاته، في حين قتلت قوات الأمن السعودية أحد الإرهابيين الضالعين في الجريمة، واعتقلت أخاه غير الشقيق.