رجل دين إيراني أفتى بقتل القاضي السعودي محمد الجيراني ودفنه

أفتى إيراني لأفراد الخلية المتطرّفة التي اختطفت القاضي السعودي محمد الجيراني بقتله ودفنه، وذلك بعد 48 ساعة من اختطافه قبل أكثر من عام في محافظة القطيف شرق السعودية، وكشفت مصلدر مطّلعة، أنّ المختطفين واجهوا مأزق عدم قدرتهم على إخفاء القاضي الجيراني لفترة أطول في إحدى المزارع المهجورة في العوامية؛ مما دفعهم إلى الاستعانة برجل دين في إيران أفتى لهم بجواز قتله، فتم ذلك بعد ورود التوجيه لهم مباشرة.
واختطف القاضي الجيراني، من منزله في بلدة تاروت التابعة إلى محافظة القطيف السعودية في ديسمبر (كانون الأول) 2016، وقبل أسبوع تم العثور على رفاته، في حين قتلت قوات الأمن السعودية أحد الإرهابيين الضالعين في الجريمة، واعتقلت أخاه غير الشقيق.
GMT 05:55 2017 الأحد ,12 آذار/ مارسقوات الأمن تُداهم أوكار للمتطرفين في بلدة العوامية في القطيف
ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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