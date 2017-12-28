تحرّك خارجية السودان ومخاطبته للأمم المتحدة يثير ريبة القاهرة

يجهل السودان الطرح الذي قدمه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى المسؤولين الإثيوبيين خلال زيارته أديس أبابا، بخصوص إشراك البنك الدولي في مفاوضات “سد النهضة” في محاولة لكسر جمودها، إذ إنه أبلغ الجانب الإثيوبي اعتزام مصر عرض هذا المقترح على السودان خلال أيام.
وأشار موقف شكري بوضوح إلى توتر في العلاقات بين البلدين الجارين، اللذين طالما نُظر إليهما شعبياً على أنهما “بلدان يجمعهما وادي النيل”. بالتالي، كان الأمر الطبيعي أن تشهد المفاوضات الثلاثية بشأن “سد النهضة” تنسيقاً مصرياً- سودانياً في مواجهة الموقف الإثيوبي، لكن العكس حدث بأن جرت الأمور تدريجاً في اتجاه التنسيق السوداني- الإثيوبي في مواجهة مصر. وهو ما تجلى في رفض الخرطوم وأديس أبابا التقرير الاستهلالي الذي أعده مكتب استشاري عن آثار السد على دولتي المصب، في حين قبلته مصر، ما أوقف المفاوضات الفنية، وفي خضم الصدمة الشعبية من موقف السودان من السد الإثيوبي، أتى توجيه وزارة الخارجية السودانية خطاباً إلى الأمم المتحدة تعلن فيه رفضها اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ومصر بحجة السيادة السودانية على منطقة حلايب وشلاتين، وهو ما قررت القاهرة الرد عليه في الأمم المتحدة بخطاب يرفض مزاعم الخرطوم ويؤكد على مصرية حلايب وشلاتين، وليست المواقف السياسية فقط التي تشير إلى توتر في علاقات البلدين، إنما أيضاً شكل التحالفات التي اختار السودان الانخراط فيها، والتي ظهرت ملامحها في أول زيارة لرئيس تركي إلى الخرطوم، هو رجب طيب أردوغان الذي لا يفوت فرصة إلا ويناصب العداء للحكم في مصر. وبعد مغادرته الخرطوم بساعات، وصلها رئيس أركان القوات المسلحة القطري الفريق الركن غانم بن شاهين.
وتثير التحركات السودانية بشكل واضح الريبة في مصر على الأقل على المستوى الشعبي ولدى المراقبين، فيما يتجلى الموقف الرسمي بالصمت، “حفاظاً على العلاقات” مع السودان، وانتقد خبراء ومعلقون وصحافيون وإعلاميون مواقف الخرطوم تجاه القاهرة، خصوصاً بعد زيارة أردوغان، التي رأى بعض منهم أنها موجهة بالأساس ضد مصر، وقال مسؤول مصري، إن “القاهرة تصر على الحفاظ على العلاقات مع السودان باعتبارها جارة ولا نُعلق على التحركات في إطار العلاقات”، لكن تحركات القاهرة لم تخل أيضاً من الرسائل، إذ أعلن أن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة سيؤم المصلين في صلاة الجمعة غداً من مسجد مدينة حلايب، برفقة وفد رسمي يضم مسؤولين تنفيذيين وأمنيين وعسكريين كباراً. كما سيصطحب قافلة طبية لخدمة أهالي المنطقة.
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كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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