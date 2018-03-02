أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد في الأيام الأخيرة عناصر من تنظيم داعش، وهم يتدربون عند حدود هضبة الجولان السورية المحتلة، وقال مصدر عسكري إن كتيبة جمع المعلومات القتالية، التي شكلها الجيش الإسرائيلي لرصد ما يجري في سورية في ظل الحرب الدائرة هناك، تمكنت باستخدام تكنولوجيا متطورة من التقاط صور وتوثيق تدريبات للعناصر المسلحة.

وأضاف أن تنظيم «شهداء اليرموك»، الموالي لتنظيم داعش، ينشط في القرى الواقعة بين مثلث الحدود السوري - الأردني - الإسرائيلي، مشيراً إلى أن العناصر التي تم توثيق تدريباتها تتبع هذا التنظيم، وأنشأ الجيش الإسرائيلي كتيبة جمع المعلومات القتالية، التي أطلق عليها «نسر»، في ضوء الواقع المتغير على الحدود الشمالية، والخشية من تحول هذه الحدود إلى جبهة مواجهة ساخنة.