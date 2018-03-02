أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد في الأيام الأخيرة عناصر من تنظيم داعش، وهم يتدربون عند حدود هضبة الجولان السورية المحتلة، وقال مصدر عسكري إن كتيبة جمع المعلومات القتالية، التي شكلها الجيش الإسرائيلي لرصد ما يجري في سورية في ظل الحرب الدائرة هناك، تمكنت باستخدام تكنولوجيا متطورة من التقاط صور وتوثيق تدريبات للعناصر المسلحة.
وأضاف أن تنظيم «شهداء اليرموك»، الموالي لتنظيم داعش، ينشط في القرى الواقعة بين مثلث الحدود السوري - الأردني - الإسرائيلي، مشيراً إلى أن العناصر التي تم توثيق تدريباتها تتبع هذا التنظيم، وأنشأ الجيش الإسرائيلي كتيبة جمع المعلومات القتالية، التي أطلق عليها «نسر»، في ضوء الواقع المتغير على الحدود الشمالية، والخشية من تحول هذه الحدود إلى جبهة مواجهة ساخنة.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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