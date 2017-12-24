22 عنصرًا من مسلحي جماعة الحوثي في شبوة يسلّمون أنفسهم إلى الجيش اليمني

سلم 22 عنصرًا من مسلحي جماعة الحوثي الانقلابية أنفسهم، إلى قوات الجيش الوطني في مديرية بيحان في محافظة شبوة شرق اليمن، وذلك بعد أن سلّمت مجموعات عدّة أنفسها إلى قوات الجيش خلال الأيام الماضية، في عملية التحرير والتطهير التي تقوم بها في المنطقة، وفرض الجيش، حصارًا خانقًا على مليشيا الحوثي الانقلابية المتبقية في أطراف بيحان ولم يتبق أمامها سوى الموت أو الاستسلام .