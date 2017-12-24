22 عنصرًا من مسلحي جماعة الحوثي في شبوة يسلّمون أنفسهم إلى الجيش اليمني

سلم 22 عنصرًا من مسلحي جماعة الحوثي الانقلابية أنفسهم، إلى قوات الجيش الوطني في مديرية بيحان في محافظة شبوة شرق اليمن، وذلك بعد أن سلّمت مجموعات عدّة أنفسها إلى قوات الجيش خلال الأيام الماضية، في عملية التحرير والتطهير التي تقوم بها في المنطقة، وفرض الجيش، حصارًا خانقًا على مليشيا الحوثي الانقلابية المتبقية في أطراف بيحان ولم يتبق أمامها سوى الموت أو الاستسلام .
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نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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