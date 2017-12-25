كشفت الفنانة أيتن عامر عن انتهائها من تصوير جميع مشاهدها في فيلم "خلاويص"، معربة عن سعادتها بوجودها ضمن فريق عمل الفيلم، مع النجم أحمد عيد، والمخرج خالد الحلفاوي، مشيرة إلى أن أكثر ما شجعها وحمسها للمشاركة في الفيلم هو توافر جميع العوامل التي تساعد على نجاح أي عمل فني، من خلال السيناريو الرائع الذي يجذب الجمهور بشكل كبير، كما أن لديها ثقة كبيرة في المخرج خالد الحلفاوي، مبينة أنه سيقدمها للجمهور في شكل جديد، إلى جانب أنها ترتاح بشكل كبير في التعامل معه، وكذلك النجم أحمد عيد.

وأعلنت أيتن، في حديث إلى "العرب اليوم"، أنها تسجد شخصية محامية، للمرة الأولى طلية مشوارها الفني، بشكل جديد ومختلف عن المعتاد، متمنية أن تنال إعجاب الجمهور وقت طرح الفيلم في دور العرض السينمائية، خلال الفترة المقبلة. وفيلم "خلاويص" بطولة كل من أحمد عيد، وآيتن عامر، وأحمد فؤاد سليم، وطارق عبد العزيز، ومحمد حاتم، ومحسن منصور، وسامي مغاوري.

ومن ناحية أخرى، أعربت عامر عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققه أحدث أعمالها الدرامية، مسلسل "الطوفان"، الذي عرض أخيرًا عبر شاشات القنوات الفضائية، قائلة: "نجاح الطوفان غير متوقع وكسر الدنيا بشكل لم يكن في الحسبان". ويشارك في بطولته كل من ماجد المصري، ووفاء عامر، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد زاهر، ومجدي كامل، وروجينا، وبشرى، ودينا، ومحمد عادل، ورامي وحيد، وإيهاب فهمي، ومحمود الجندي، وهنا شحية، وصلاح عبد الله، ونادية رشاد.

وقالت عامل: "شرف لي أن أتعاون مع المخرج خيري بشارة للمرة الأولى، وشعرت معه بالمتعة الشديدة، لأنه مخرج مختلف وعبقري، كما أنه قيمة فنية كبيرة ، وكان مريحًا جدًا خلال التصوير، وهذه الروح خلقت حالة مختلفة أثناء التصوير، واتفقنا أن هذا العمل ليس بطولة نجم واحد فقط، بل كلنا نجوم له، بالإنتاج، والتأليف، والإخراج، والحمد لله حالة الصدق وصلت إلى الجمهور". وأوضحت أيتن أن المنافسة بين كل هؤلاء النجوم كانت كبيرة جدًا، وخرج العمل للنور بشكل راقٍ جدًا وممتع. وقالت: "لم أضع في حساباتي عدد الحلقات، من 30 إلى 45 حلقة، لأنه في النهاية كما قلت عمل محكم ورائع.

وعن توقعها لنجاح العمل، قالت أيتن: "كنت متوقعة نجاح العمل طبعًا، لكن لأكون منصفة ليس بهذه الصورة، فالمسلسل أصبح حديث الشارع الأول، وبلا شك كل العوامل كانت تؤدي لعمل قوي، بداية من الورق، والمخرج الجيد، ثم شركة الإنتاج المحترمة، ثم تنافس واجتهاد 22 نجمًا ونجم، من المؤكد أن كل ذلك كان سيؤدي إلى نجاح، لكن المسلسل أعاد للأذهان مسلسلات العائلة كما يطلقون عليها، كالمال والبنون، وغيرها من مسلسلات الطبقة المتوسطة، والتي افتقدناها بسبب مسلسلات الحركة والأكشن ووالتشويق والبلطجة".

وبعيدًا عن الفن، أكدت أيتن أنها تمضي معظم وقتها مع عائلتها، ونادرًا ما تخرج لأنها تحب البقاء إلى جانب ابنتها، لتعوضها عن الفترة التي تغيب عنها فيها خلال أوقات التصوير, ولكن لا يمكنها الاستغناء عن ممارسة الرياضة، لأنها تريحها نفسيًا, كما أنها لا تستطيع الاستغناء عن القراءة في مجالات مختلفة. وعن طريقة اختيارها لملابسها، قالت: "أختار ما يناسبني من ألوان وموديلات، ولست من الذين يتبعون آخر صيجات الموضة, ولكن هذا لا يعني أنني بعيدة عنها, خصوصًا إذا كانت تناسبني، وغالبًا ما أطلب رأي وفاء شفيفتي فيما أشتريه، لأنها تملك ذوقًا رفيعًا, وعمومًا أنا أميل إلى البساطة وأبتعد كل البعد عن المبالغة في إطلالاتي، ففي الصباح أرتدي الجينز في معظم الأوقات، ولا أضع مساحيق التجميل على الإطلاق، أما في المساء فأميل إلى الفساتين القصيرة أكثر من السواريه، وعندما اضطر لارتداء السواريه أفضل أن يكون التصميم بسيطًا، وأبتعد عن الألوان الصارخة".