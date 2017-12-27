أعربت الفنانة والمطربة مي سليم، في حديث خاص لـ"العرب اليوم" عن مشاركتها في رمضان المقبل بمسلسل "عوالم خفية" للنجم الكبير عادل إمام.
وقالت "اشتراكي في عمل يحمل إسم الزعيم، شرف كبير لي، ولحظة تمنيتها منذ أن بدأت في التمثيل، فلقد تعلمت من مسلسلاته الكثير والكثير، وانتظر لحظة بدء التصوير بشغف شديد لتعلمي المزيد منه عن قرب".
وحول حقيقة اعتذارها عن مسلسل "خيانة عظمى"، أكدت أنها بالفعل كانت قد تعاقدت على الانضمام لفريق عمله، ولكن لأسباب لا تريد أن تفصح عنها وفضلت الكتمان عليها، فقررت الاعتذار عن مشاركتها بالمسلسل في هدوء، وهذا ما حدث، متمنية لفريق عمل المسلسل النجاح.
وعلى مستوى الغناء، ونجاح ألبومها "ولا كلمة" منذ عرضه في الأسواق ، عبرت سليم عن قلقها في البداية قبل طرح الألبوم، نظرًا لأنها غابت فترة كبيرة عن المستمعين، ولكن جاءت ردود الفعل حول الألبوم جيدة، وهو ما أسعدني كثيرًا.
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وأضافت "هذا الألبوم مختلف كثيرًا ، عن ألبومي الأخير لينا كلام بعدين ، الذي تم طرحه منذ سبعة أعوام تقريبًا ، واخترت منه أغنية"ولا كلمة ن لتصويرها على طريقة الفيديو كليب، كما تعاونت خلال الألبوم الجديد مع نخبة متنوعة من الملحنين والموزعين والشعراء على رأسهم عزيز شافعي ورامي جمال وشريف مكاوي، ويضم الألبوم قرابة العشر أغاني وهم: "ما تخصش غيري"، "ولا كلمة"، "المجني عليها"، "بطل تعاكسني"، "قبول رباني"، "ابن الأصول"، "حبايبه كتير"، "صورته حبيبتي"، "قسمة ونصيب" و"إطمنت على نفسي".
وعن فيلمها الجديد "أهل الكهف" الذي تشارك فيه، قالت أن الفيلم يتناول لقضايا إنسانية متشابكة في الحارة الشعبية التي تظهر بشكلها الجاري دون أى تعديلات أو رتوش، لافته إلى أن أحداث الفيلم جرى تصويرها في منطقة بولاق، موضحة أن الحارة الشعبية تحتل محور الأحداث في الفيلم باعتبارها جزءً أصيلًا من المجتمع ومحورًا دائمًا للكثير من الأعمال التى اهتمت بها وجسدت مشكلات أهلها وبساطتهم وعاداتهم وظروفهم.
يذكر أن آخر أعمال مى سليم كانت فيلم "خير وبركة" الذى تم عرضه في عيد الأضحى الماضى ، وحقق إيرادات وصلت إلى 10 مليون جنيه، وشارك فى بطولته علي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، ودلال عبد العزيز، وتارا عماد، وكريم عفيفى، وسيد رجب، تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي ، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج أحمد السبكي.
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