كشفت الفنانة نيرمين الفقي، أنها قبلت بالعمل في مسلسل "أبو العروسة" بسبب الكتابة والمخرج، مشيرة إلى أنه بجانب كل هذا فالعمل جيد من كل الوجوه، موضحة أنه يلقي الضوء على مجموعة من القضايا الاجتماعية المهمة مثل علاقة الأم بأولادها والزوج بزوجها والأولاد بأسرهم، لافتة إلى أن العمل أيضًا يلقي الضوء على البطالة بأشكالها متعددة مثل البطالة المقنعة، وهي عدم عمل الموظفين في مكاتبهم والمعروفة بعدم إيجاد وظائف للشباب.
وفيما يتعلق بابتعادها عن الفن، نوه الفقي، بأنها لم تبتعد عن الفن ولكنها كانت تبحث عن المناسب لها خاصة أنها قدمت مجموعة من الأعمال الدرامية التي ما زالت عالقة في أذهان المشاهدين، موضحة أنها راضية تمامًا عن كل أعمالها التي تنوعت ما بين الرومانسية والاجتماعية منها "حياة الجوهري _ جبل الحلال _ العنكبوت _ السيرة الهلالية _ ألف ليلة وليلة".
وبالنسبة لوزنها الذي وضح أنها فقدت مقدارًا كبيرًا منه، بينت الفقي، أن عدم العمل يؤدي دائمًا إلى الإصابة بالخمول ولكن العمل المستمر يعطي للجسد حركة يجعله يحرق الدهون الذائدة التي يكونها الجسم، وعن ذكرياتها مع الراحل الفنان محمود عبدالعزيز، أبرزت أنها حزنت كثيرًا عليه لأنه كان فنانًا قويًا ومخلصًا في عمله، وفي "جبل الحلال" ساندني كثيرَا حتى أعود للعمل وأخرج من حالة الحزن التي انتابتني بعد رحيل أمي.
وبالنسبة للرياضة التي تمارسها، لفتت الفقي، إلى أنها تحب السباحة والجري، وعن الأكلات التي تحبها، أشارت إلى أنها تحب الأسماك والمكرونة الباشميل والمحاشي بأنواعها، كاشفة أنها تحب الأزياء والقراءة بشكل مستمر، أما السينما، فأوضحت أنها حظ ولكن هناك جيلًا بأكمله لم يتعرف حتى الآن على السينما برغم من أن هذا الجيل قدم العديد من الأعمال الدرامية التي بها قيمة، منوهة بأنها تحب اللون الأسود والأبيض والأحمر، وتتمنى في العام الجديد السعادة والأمن والأمان لكل الأمة العربية.
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كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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