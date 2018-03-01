يزيد مشعل ينشر صورة جديدة مع حسني مبارك

نشر يزيد مشعل السعيد، الكويتي الجنسية، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الأربعاء، صورة تجمعه بالرئيس الأسبق حسني مبارك أثناء زيارته له في فيلا مصر الجديدة.
وخلال الأسبوع الماضي، تواترت أنباء حول وفاة الرئيس السابق حسني مبارك، بعدد من المواقع وعبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، لكن فريد الديب- محامي الرئيس السابق حسني مبارك- نفى تلك الأنباء مؤكدًا أن مبارك يتمتع بصحة جيدة.
GMT 23:10 2018 الجمعة ,02 آذار/ مارسنجل الفنان محمود قابيل يتزوج فى الولايات المتحدة
GMT 22:00 2018 الجمعة ,02 آذار/ مارسالفنان سعد لمجرد يرسل رسالة لوالده فى عيد ميلاده
GMT 00:31 2018 السبت ,10 شباط / فبرايرسحر نصر تزور الإعلامية آمال فهمى للاطمئنان على صحتها
GMT 00:27 2018 السبت ,10 شباط / فبرايرجومانا مراد تعود بصورة جديدة لها بعد فترة غياب
GMT 08:34 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / ينايرالمخرج أحمد هجرس يدخل في غيبوبة بعد تعرضه لمحاولة قتل
أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
أرسل تعليقك