أمير مكة يتفقد جناح وزارة الحج والعمرة بمعرض مشاريع إعمار المنطقة

تفقَّد أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، الجناح الخاص بوزارة الحج والعمرة مساء أمس، التي تشارك به في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لمشاريع إعمار منطقة مكة المكرمة المقام بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.

وخلال الجولة اصطحب نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط الأميرَ خالد الفيصل، وقدم له شرحًا لما يضمه جناح "الوزارة" من مقتنيات، تتمثل في العديد من الصور الفوتوغرافية والنماذج والمجسمات والتصاميم، إضافة إلى عدد من المشروعات الخاصة بخدمة ضيوف الرحمن التي تم تنفيذها في أرض الواقع، كنظام إدارة وتتبُّع وإرشاد حافلات ضيوف الرحمن، ومشروع النقل الترددي بالمشاعر المقدسة.

كما تفقد الأمير الفيصل المشروعات والبرامج "التقنية" الخاصة بالوزارة، التي أتاحت للحجاج والمعتمرين الاطلاع على حزم الخدمات المقدمة لهم، والقيام بإجراءاتهم في بلادهم وقبل قدومهم، وحققت الانسيابية والشفافية المطلوبة؛ لتحصد "الوزارة" العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية لتفوقها وتميزها في تطبيقها، بجانب توسعها في تطبيقات الأجهزة الذكية.