الملكة رانيا تنشر صورة تجمعها مع العاهل الأردني في أميركا

نشرت زوجة العاهل الأردني الملكة رانيا العبد الله، صورة تجمعها مع العاهل الأردني الملك عبد الله خلال زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية على موقعها على "انستغرام". وكتبت الملكة "مع سيدنا خلال زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية بداية عام 2017.